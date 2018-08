Handy-Räuber attackierte Mann in Wiener U-Bahnstation Taubstummengasse: Fahndung

Bereits Mitte Juli wurde ein Mann in der U-Bahnstation Taubstummengasse von einem bislang Unbekannten attackiert, als er sich weigerte, ihm sein Mobiltelefon auszuhändigen. Die Polizei fahndet nach dem Täter.

Am 18. Juli 2018 ist es um 10.05 Uhr zu einem versuchten Handyraub in Wien-Wieden gekommen. Ein derzeit unbekannter Täter forderte einen in der U-Bahnstation Taubstummengasse auf einer Bank sitzenden Mann auf, ihm sein Handy zu geben.