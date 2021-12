Handels-KV: 1.700 Euro Mindestlohn für Mitarbeiter

Der Handels-KV bringt für die 150.000 Handelsarbeiter ab 2022 eine Lohnsteigerung um durschnittlich 2,8 Prozent. Der Mindestlohn steigt auf 1.700 euro brutto pro Monat.

Handels-KV bringt Lohnerhöhung und Mindestgehalt von 1.700 Euro

Ebenfalle eine Einigung wurde zuletzt auch bei den Kollektivverträgen in der privaten Forstwirtschaft (plus 2,8 Prozent), bei den Konditoren in Oberösterreich (plus 2,98 Prozent), in der Tiefkühlindustrie (plus 2,85 Prozent), bei der Asfinag (plus 3,3 Prozent) sowie in der Stein- und keramischen Industrie (plus 3 Prozent) erzielt.