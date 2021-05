Handel will Ende von FFP2-Masken und 20-Quadratmeter-Regel

Angesichts sinkender Corona-Infektionszahlen fordern der Handel und Messebetreiber ein Ende der 20-Quadratmeter-Regel pro Person sowie die Rückkehr zum Mund-Nasen-Schutz.

"Wenn Erleichterungen für die Gastronomie kommen, muss es selbstverständlich auch eine Verbesserung für den Handel geben", so WKÖ-Handelsobmann Rainer Trefelik am Dienstag in einer Aussendung. Besonders für kleine Geschäfte sei "dieser Schritt dringend notwendig", um die Kundenfrequenz zu erhöhen.