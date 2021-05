Handel und Dienstleister atmen nach Öffnung auf

Seit heute haben auch die Geschäfte in Wien und Niederösterreich wieder geöffnet. Die Dienstleister melden "volle Terminkalender", im Handel sei die Frequenz ganz gut.

Nach über einem Monat hartem Lockdown ist auch in Wien wieder etwas Normalität eingekehrt. Neben Handel haben am Montag Friseure, Kosmetikerinnen, Fußpfleger und andere "körpernahe Dienstleister" wieder geöffnet.

Langer Lockdown veränderte Konsumverhalten

Wiener Handel durch Lockdowns bereits 116 Tage zu

Alle bisherigen Lockdowns zusammen führten im Wiener Handel zu in Summe 116 Schließtagen. Auch in Niederösterreich, wo der harte Lockdown ebenfalls heute endete, waren es 116 Tage. Das Burgenland kommt auf 104 Tage, die restlichen Bundesländer auf 90. Der Handelsverband schätzt die Umsatzverluste der betroffenen Händler im Osten auf 1,95 Mrd. Euro, davon entfällt rund 1 Mrd. Euro allein auf den Wiener Handel.

Dass der Handel nun österreichweit wieder offen hat, lasse die Branche aufatmen. "Den nötigen Umsatzturbo werden aber die Touristen bringen, die wir durch die angekündigten Öffnungen am 19. Mai in der Gastronomie und Hotellerie wieder bei uns begrüßen dürfen", sagte Rainer Trefelik, Obmann der Bundesparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), am Montag. Gastronomie und Touristen sind für den Handel wichtige Frequenz- und Umsatzbringer. Laut einer RegioData-Studie haben Touristen aus dem Ausland im Vorkrisenjahr 2019 4,2 Mrd. Euro im österreichischen Handel ausgegeben.