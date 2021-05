Handel hofft, dass Kunden wieder in Geschäfte kommen

Der Handel hofft, dass durch die Gastro-Öffnung mehr Kunden in die Geschäfte geschwemmt werden. Die wirtschaftliche Erholung ließ im ersten Quartal 2021 noch auf sich warten.

Der heimische Handel erwartet eine höhere Kundenfrequenz und einen Umsatzschub durch das Corona-Lockdown-Ende im Tourismus. "Mit der geöffneten Gastronomie und Hotellerie hoffen wir nun auf eine spürbare Erholung und den wichtigen Aufschwung im Handel", so WKÖ-Handelsobmann Rainer Trefelik am Donnerstag in einer Aussendung. Die Erholung habe im ersten Quartal 2021 aber "noch auf sich warten" lassen.