Handel: 20-Quadratmeter-Regel sofort abschaffen

Der Handel lobbyiert weiter heftig gegen die aus seiner Sicht unnötige, coronabedingte 20-Quadratmeter-Regel in Geschäften. Der ACSP - Austrian Council of Shopping Places bekräftigte am Freitag seinen Ruf danach, die Regel umgehend aufzuheben und stattdessen die 2-Meter-Abstandsregel zu forcieren. Die Flächenregel stehe in einem mathematischen Widerspruch zur 2-Meter-Regel, die rein rechnerisch eine Fläche von weniger als 13 Quadratmeter pro Person erfordern würde.