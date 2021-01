Hamsterkauf: Klopapiervorräte hätten bis über den Atlantik gereicht

Vom ersten Lockdown Anfang März bis zum zweiten Anfang November 2020 konnte der Handeslkonzern besonders viel Klopapier verkaufen.

Lebensmittel zur Immunabwehr gefragter denn je

Mit der Menge an Seife komme eine Stadt wie Graz ein ganzes Jahr aus. "Auch Lebensmittel zur Immunabwehr waren gefragter denn je, so griffen Kundinnen und Kunden zu fast einem Viertel mehr Zitrusfrüchten im Vergleich zum Vorjahr", so Rewe.