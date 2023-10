Halloween-Kostüme bereiten Heidi Klum schlaflose Nächte

Heidi Klum (50) verbrachte mehrere schlaflose Nächte damit, ihre berühmten Halloween-Kostüme vorzubereiten. In einem Interview mit "People.com" erklärte das deutsche Model, dass sie das Ausmaß der Vorbereitungen kaum in Worte fassen könne. Da es keine Möglichkeit gebe, die Kostüme im Voraus zu proben, bleibe nur der eigentliche Tag, um alles umzusetzen.

Während Klum zu Beginn in den 2000er Jahren ihr Make-up oft noch selbst übernahm, wird sie mittlerweile von Vollprofis geschminkt. Dafür nimmt sie in Kauf, mehrere Stunden in der Maske zu verbringen. 2019 etwa wurde sie einen ganzen Tag lang in einen Alien-Zombie verwandelt.