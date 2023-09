"Es wird extra": Heidi Klum kündigt spektakuläres Halloween-Kostüm für 2023 an

Supermodel Heidi Klum sorgt mit ihren Halloween-Kostümen jedes Jahr aufs Neue für Aufsehen. Auch für 2023 kündigt sie wieder etwas ganz Besonderes an.

Nicht alle sind Fans der Heidi Klum-Halloween-Outfits

Ihr Wurm-Kostüm aus dem Vorjahr kam nicht bei allen gut an. "Alle sagten: Ein Wurm, wirklich? Sie wollten irgendwie, dass ich mir einen Plan B und einen Plan C ausdenke, aber ich bin nicht so. Für mich ist es Plan A", so Klum. "Wenn du an alle anderen Dinge denkst, dann wird es kein Erfolg oder es wird nicht so groß. Alle um uns herum sagen immer: Denk dir etwas anderes aus. Das ist verrückt. Und der Wurm ist verrückt."