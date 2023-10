Halloween-Fest am Wiener Schlingermarkt

Am Freitag, den 27. Oktober 2023 wird der gesamte Floridsdorfer Markt in Wien, auch liebevoll Schlingermarkt genannt, zur "Gruselzone". Das Marktamt lädt von 14.00 - 19.00 Uhr zur größten Halloweenparty links der Donau.

Marktamt lädt zum Halloween-Fest auf den Wiener Schlingermarkt

Auch bei den Marktständen hat man sich so einiges einfallen lassen, so bietet die Fleischerei Gumprecht einen gruselig schwarz/orangen Halloween-Pferdeleberkäs. Kürbisse in jeder Form, allerhand Süßigkeiten, Zuckerwatte und gratis Popcorn beim Stand des Marktamtes runden das vielfältige Angebot ab.