Haft für Randalierer von Wiener Corona-Station

Ein 27-jähriger Iraker stand heute in Wien vor Gericht, weil er in der Corona-Station des Krankenhauses Hietzing das Spitalspersonal verletzt haben soll. Er erhielt vier Jahre Haft.

In der Unterkunft des 27-Jährigen waren Coronafälle aufgetreten, weshalb der Mann zunächst in die Messehalle gebracht wurde, um ihm dort zu testen und das Contact Tracing vorzunehmen. "Ich dachte, ich bin infiziert. Ich habe meinen Vater angerufen und um Verzeihung gebeten", sagte der Beschuldigte. "Ich habe mich verabschiedet." Er wollte sich das Leben nehmen und trank Benzin seines Feuerzeugs.

Mann verletzte Krankenhauspersonal

Am 9. Mai kam es zum ersten tätlichen Angriff. Der Iraker randalierte in seinem Zimmer, warf mit Tellern herum und verrückte Möbel. Zwei Ärzte, ein Pfleger, eine Krankenschwester sowie ein Security zogen entsprechende Schutzausrüstung an und betraten das Zimmer. Sie versuchten, den 27-Jährigen zu fixieren, doch dieser wehrte sich heftig, trat und schlug auf die Krankenhausmitarbeiter ein. Einer Ärztin spuckte er absichtlich ins Gesicht, dem Krankenpfleger schlug er mit voller Wucht mit der Faust in den Genitalbereich. Der Mann konnte vor Schmerzen nicht mehr weiterarbeiten und musste in medizinische Behandlung.