Hafen Wien noch nicht von Corona-Krise beeinträchtigt

Der Hafen Wien ist vom Coronavirus bisher nicht beeinträchtigt. Er bleibe in Betrieb und halte seine Lager, Umschlagplätze und das Container-Terminal offen, teilte das in die Wien-Holding eingegliederte Unternehmen am Mittwoch mit. Zollabfertigungen würden ebenso weiterhin angeboten.