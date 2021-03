Häusliche Gewalt: Ehefrau und Töchter bedroht, gewürgt und verletzt

In einer Wohnung in Wien-Penzing kam es am Montag zu einem Fall von Gewalt in der Familie. Ein 50-jähriger Mann attackierte seine Ehefrau und die beiden Töchter.

Weil er gegen seine Ehefrau und Töchter gewalttätig vorgegangen sein soll, ist ein Mann Montagnacht von der Wiener Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Für den 50-Jährigen klickten in Penzing die Handschellen, nachdem er seine um elf Jahre jüngere Ehefrau gewürgt, an den Haaren gerissen und mit dem Umbringen bedroht haben soll.

50-Jähriger nach Gewalt-Eskalation festgenommen

Der 50-jährige Familienvater wurde in den Nachtstunden von Beamten der Polizeiinspektion Leyserstraße festgenommen. Der gebürtige Syrer soll seiner Frau Gewalt angetan haben, weil diese Trennungswünsche äußerte.

Die beiden Töchter des Ehepaars - 16 und 18 Jahre alt - griffen ein, um ihre Mutter zu schützen, worauf ihnen der Familienvater mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben soll. Zugleich mit der Festnahme wurde ein vorläufiges Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

Anlaufstellen für Opfer von Gewalt

"Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für jedes Opfer von Gewalt und duldet keine Gewalt, gleichgültig in welcher Form. Der Polizei-Notruf 133 ist jederzeit für Personen die Gewalt wahrnehmen oder von Gewalt betroffen sind erreichbar. Auch der 24-Stunden Frauennotruf (01 71719) und der Frauenhaus-Notruf des Vereins Wiener Frauenhäuser (05 77 22) sind rund um die Uhr besetzt", betonte die Wiener Polizei in einer Aussendung. Die Beratungshotline der Kriminalpolizei (LKA AB 04) lautet 0800 216346.