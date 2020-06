Hälfte der Österreicher will nach Corona auf unnötigen Konsum verzichten

Der Corona-Lockdown könnte sich positiv auf das Konsumverhalten der Österreicher ausgewirkt haben. 52 Prozent der Befragten wären dazu bereit, nicht notwendige Besorgungen für den Klimaschutz zurückzufahren.

Verzicht und Mäßigung keine populären Werte

"Verzicht und Mäßigung sind in unserer Gesellschaft generell keine populären Werte. Verzicht ist häufig negativ besetzt und mit der Einschränkung der persönlichen Freiheit gleichgesetzt", so Petra Riefler vom Institut für Marketing und Innovation an der Universität für Bodenkultur (Boku), die die Studie u.a. in Zusammenarbeit mit Kollegen der Universität Duisburg-Essen durchgeführt hat. In einer ähnlichen Untersuchung im vergangenen Jahr habe sich gezeigt, dass bewusster Verzicht eher nur dann geübt wird, wenn Ich-bezogene Gründe vorlagen, heißt es am Mittwoch in einer Aussendung der Boku.