Hacker will Verkürzung der Omikron-Quarantäne

Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker spricht sich dafür aus, die Absonderung nach einem Kontakt mit einem Omikron-Infizierten zu verkürzen und die Quarantäneregeln zu lockern.

Auch in Österreich wird angesichts der ansteckenderen Omikron-Variante über die - in einigen Ländern schon umgesetzte- Lockerung der Quarantäneregeln diskutiert. Mit zu erwartenden tausenden Neuinfektionen täglich würde die Zahl der Arbeitnehmer in Krankenstand und in Quarantäne zum Problem.