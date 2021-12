Omikon: Mehr als die Hälfte der Fälle in Wien entdeckt

Über 2.100 Omikron-Fälle wurden bis Mittwoch in Österreich sequenziert, über die Hälfte davon wurden in Wien entdeckt. Allein in den letzten 24 Stunden kamen in Österreich 300 Omikron-Infektionen dazu.

Die Ausbreitung der Omikron-Variante in Österreich dokumentierte die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) via Twitter: Mit Stand Mittwoch wurden demnach 2.116 Fälle der neuen Variante in Österreich sequenziert oder mittels PCR-Test festgestellt. Am Vortag waren es noch 1.813. Mehr als die Hälfte, nämlich 1.228, wurden in Wien entdeckt. Das liegt wohl auch daran, dass in Wien am meisten PCR-getestet wird.

218 waren es in Niederösterreich, 164 in Tirol, 162 in Salzburg, 156 in Oberösterreich, 71 in Vorarlberg, 60 in der Steiermark, 36 im Burgenland und 21 in Kärnten.

