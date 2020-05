Haanl Modehandels GmbH: Sanierungsverfahren eröffnet

Über die Hanau Modehandels GmbH wurde das Sanierungsverfahren eröffnet. Gläubiger sollen eine Quote von 20 Prozent erhalten.

Über die Haanl Modehandels GmbH mit Hauptsitz in Mödling hat das Landesgericht Wiener Neustadt nun das am Freitag beantragte Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Das teilten die Gläubigerschutzverbände KSV1870 und AKV am Dienstag mit.