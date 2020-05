Mödlinger Modehandel Haanl Mode insolvent

Der Modehandel Hannl mit seinen Filialen im Riverside Liesing, Q19, Casual Friday Fashion Outlet Währing, Shopping Center Nord und in Wiener Neustadt ist insolvent.

Das teilten die Gläubigerschutzverbände KSV1870 und AKV am Freitag mit. Betroffen sind insgesamt 60 Gläubiger, Haanl hatte zuletzt 17 Beschäftigte. Aus Unternehmenssicht ist eine Fortführung geplant, man will sich via Sanierungsplan entschulden. Die Gläubiger sollen eine Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen 2 Jahren, bekommen.