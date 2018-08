Gynäkologe, Diplomat, Investmentbanker: Betrüger aus Wien ergaunerte 100.000 Euro

Mehreren Frauen aus NÖ wurden von einem Wiener um insgesamt 100.000 Euro betrogen. Der Mann gab sich fälschlich als Gynäkologe, Diplomat oder Investmentbanker aus und versprach, die Gelder in diverse Projekte anzulegen. Die Polizei sucht nach weiteren Opfern.

Unter dem Verdacht des gewerbsmäßigen Betrugs ist ein 53-Jähriger festgenommen und in der Justizanstalt St. Pölten inhaftiert worden. Der einschlägig Vorbestrafte soll seit 2016 zumindest fünf Frauen und einen Mann aus dem Bezirk Amstetten zu “Investments” überredet und zur Übergabe von insgesamt 100.000 Euro verleitet haben, berichtete die Polizei Niederösterreich.

Betrüger aus Wien trat im Bezirk Amstetten als Investmentbanker auf

Der Aussendung zufolge gab sich der Mann aus Wien-Meidling gegenüber den Opfern fälschlich als Gynäkologe, Diplomat oder Investmentbanker aus. Er habe versprochen, Gelder in Immobilien sowie in Plantagenprojekten in Ägypten anzulegen. Eine 44-Jährige habe ihm 70.000 Euro zur “Veranlagung” anvertraut.