Gutschein-Aktion: Hebein kündigte "Reparatur-Marie" für junge Wiener an

Nach den Taxi- und Gastro-Gutscheinen starten nun die Wiener Grünen mit der "Reparatur-Marie" eine eigene Aktion. Junge Wiener sollen 25-Euro-Gutscheine bei Handwerksbetrieben im eigenen Bezirk einlösen können.

"Reparatur-Marie": 25 Euro für Handwerksbetriebe in Bezirken

"Wir wollen Kleinunternehmen mit bis zu neun Mitarbeitern unterstützen, die nachhaltig arbeiten", erklärte Hebein am Donnerstagnachmittag im APA-Gespräch: "Wir denken an Schuster, Schneider, Uhrmacher, Fahrradwerkstätten oder Upcycling-Betriebe." Die Idee: Junge Menschen sollen durch den Gutschein dazu motiviert werden, Dinge reparieren zu lassen anstatt sie wegzuwerfen. Gleichzeitig würden Betriebe, die einen Beitrag zu einer ökologischen nachhaltigen Kreislaufwirtschaft ihren Beitrag leisteten, in der Coronakrise unterstützt.

SPÖ kann Gutschein-Aktion noch ablehnen, Hebein aber optimistisch

Und was, wenn die SPÖ Nein sagt? "Warten wir einmal ab", zeigte sich die Grün-Politikern optimistisch. Den Eindruck, dass sich die Wiener Regierungsparteien angesichts der Gemeinderatswahl im Herbst gegenseitig mit Gutschein-Aktionen zu überrumpeln versuchen, weist die Grünen-Chefin zurück: "Ich erteile allen Spaltern eine klare Absage." Sie sei mit Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) darüber einig, dass in Sachen Soforthilfe niemand übersehen werden dürfe. Sie wolle nicht in einer Stadt leben, in der jedes dritte Geschäft geschlossen sei. Deshalb brauche es schnelle Unterstützung.