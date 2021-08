Gut 70 Prozent der Italiener gegen Corona geimpft

In Italien sind mehr als 70 Prozent der impfbaren Bevölkerung zumindest einmal geimpft worden. Währenddessen steigt aber die Zahl der Infektionen besonders auf Sizilien an.

Zahl der Covid-Infektionen in Sizilien nimmt zu

Inzwischen nimmt die Zahl der Infektionen im Land weiter zu. Immer mehr Covid-19-Patienten müssen in Sizilien im Krankenhaus behandelt werden, teilte die Nationale Agentur für regionale Gesundheitsdienste (AGENAS) am Donnerstag mit. Der Anteil der von Corona-Patienten belegten Intensivplätze auf der Insel stieg auf acht Prozent. Ab zehn Prozent Belegung wird eine Region von der weißen Zone mit geringem Risiko in die gelbe Zone mit mittlerem Risiko hochgestuft, was zu einer Reihe von Einschränkungen führt.

Strenge Corona-Regeln in Italien

Seit Freitag ist in Italien unter anderem für Restaurantbesuche im Innenbereich, in Museen, Fitnessstudios und Schwimmbädern ein Impfnachweis, ein 48 Stunden gültiger negativer Corona-Test oder ein Genesungsnachweis notwendig. Ab 1. September werden nur Passagiere mit Grünem Pass auf Fernstreckenzügen zugelassen. Ab Anfang September müssen Universitätsprofessoren und -studenten, sowie Lehrer den Grünen Pass vorweisen. Dagegen gab es am Samstag - ähnlich wie in Frankreich - Proteste in mehreren italienischen Städten.