Gumpendorfer Straße: Wiener Grüne wollen Durchzugsverkehr kappen

Die Wiener Bezirks-Grünen in Mariahilf haben am Mittwoch ihre Vorschläge präsentiert, um die stark befahrene Gumpendorfer Straße umzugestalten. Begegnungszonen, eine Einbahnregelung und viel Grün sind geplant.

Rund 10.000 Autos täglich in Wiener Gumpendorfer Straße

"Die Gumpendorfer Straße ist eine Durchzugstraße vom Gürtel zum Getreidemarkt und retour", umriss Michael Reichelt, der stellvertretende Bezirksvorsteher, in einem Pressegespräch den aktuellen Status quo. Rund 10.000 Autos sind dort täglich unterwegs. Es gebe kaum Beschattung entlang der Verkehrsfläche, kaum Bäume, kaum Sitzgelegenheiten, kaum offenes Wasser und kaum eine Möglichkeit, im Schatten auszuruhen: "Attraktiv, um es gelinde zu sagen, ist sie nicht."

Grüne wollen Straßenzug neu gestalten

Für die Bezirks-Grünen ist die Neugestaltung des Straßenzuges schon länger ein Thema. Sie wollen die jetzige Verkehrsader "klimafit" machen und die Lebensqualität der Bewohner steigern. In ihrem Auftrag erstellte der Verkehrsplaner Harald Frey von der Technischen Universität Wien (TU Wien) bereits 2015 ein Konzept mit Vorschlägen. Dieses wurde nun aktualisiert und heute erneut präsentiert.

Die aktuelle Studie enthält neben breiteren Gehsteigen, Gehsteigvorziehungen, besseren Straßenquerungsmöglichkeiten und viel Grün auch einschneidendere Maßnahmen, um den Autoverkehr nachhaltig zu reduzieren. So sieht sein Konzept vor, dass die Kreuzungsbereiche beim Kurt-Pint-Platz bei der St. Ägyd Kirche und beim Fritz-Grünbaum-Platz beim Haus des Meeres zu Begegnungszonen werden. Zudem plädierte Frey für eine abschnittsweise Einbahnregelung zwischen Stiegengasse und Kaunitzgasse, sodass dort Autos nur mehr stadtauswärts fahren können. Ausgenommen davon soll die dort verkehrende Buslinie 57A sein, die weiter in beiden Richtungen unterwegs sein dürfte.

Neugestaltung würde rund drei Millionen Euro kosten

Laut einer Grobschätzung Freys würden sich die Kosten der Umgestaltung auf drei Millionen Euro belaufen. Wird nur ein Teil der Maßnahmen umgesetzt, so schätzt der Experte, dass fünf bis zehn Prozent Verkehrsreduktion möglich sind. Wird der Durchzugsverkehr hingegen gekappt, so seien 50 Prozent oder mehr möglich, stellte er in Aussicht.