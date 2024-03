Grüne und NEOS nennen vor Europawahl geplante Wahlkampfkosten

Grüne und NEOS nennen Zahlen zur Höhe der geplanten Wahlkampfausgaben vor der Europawahl am 9. Juni 2024 - ÖVP, SPÖ und FPÖ nicht.

ÖVP, SPÖ und FPÖ lassen sich bisher nicht in die Karten schauen, betonen aber, dass man sich an die gesetzliche Obergrenze halten will. Ab dem heutigen Stichtag für die EU-Wahl läuft der Zähler: Bis zum Wahltag dürfen die Parteien je maximal 8,66 Millionen Euro ausgeben.

ÖVP, SPÖ, FPÖ nennen nicht geplante Wahlkampfkosten

Die drei größten Parteien wollen ihre Budgets im Vorfeld nicht beziffern. ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker betonte gegenüber der APA in Bezug auf Europa- und Nationalratswahl lediglich: "Wir werden uns in beiden Wahlkämpfen an die gesetzliche Obergrenze halten." Auch die SPÖ-Kampagnensprecherin Sigrid Rosenberger wollte vor der Europawahl keine Zahlen zum Wahlkampfbudget nennen und betonte, dass sich ihre Partei an die gesetzliche Obergrenze halten werde. Tatsächlich wurde die Wahlkampfobergrenze bei Europawahlen anders als bei Nationalratswahlen nie erreicht. Von der FPÖ heißt es auf Anfrage lediglich, dass man sich für den Wahlkampf nicht verschulden müsse.