Grünes Licht für 27. Runde der Zweiten Liga

Die für den Freitag bis zum Sonntag angesetzte 27. Runde der Fußball-2.-Liga kann wie geplant durchgeführt werden.

Auslöser der letztlich von allen Teams befolgten Bundesliga-Aufforderungen waren positive Fälle von insgesamt drei Kapfenberg-Akteuren. Die Spieler waren umgehend isoliert und sind mittlerweile auch einmal negativ getestet worden. Wann sie die Quarantäne verlassen und wieder in den Trainings- und Spielbetrieb einsteigen dürfen, liegt gemäß Bundesliga-Aussendung vom Freitag in der Verantwortung der zuständigen Gesundheitsbehörde.

Die anderen Akteure der Roten Gruppe der Kapfenberger sind gemäß dem Präventionskonzept ebenfalls in Quarantäne, dürfen den Trainings- und Spielbetrieb jedoch weiter fortsetzen. Sie wurden in den vergangenen Tagen zweimal durchwegs negativ getestet. Am Freitag fand ein weiterer Test statt, die Ergebnisse werden für Samstag erwartet. Auch die am Donnerstag durchgeführten Tests bei Bundesligist TSV Hartberg sind negativ.