Covid-Fälle bei Kapfenberger SV: Arzt passierte Missgeschick

Der Fall des Fußball-Zweitligisten Kapfenberger SV ist der Auslöser für eine Aktion scharf der Bundesliga in Sachen Corona-Tests.

Wie die APA von einem Mitkonkurrenten des steirischen Vereins erfahren hat, will man nun "Rechnungen, Laborbefunde etc." von allen Zweitliga-Clubs als Beweis für durchgeführte Tests haben. Die Bundesliga bestätigte dies am Dienstag der APA.