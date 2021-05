Grüner Pass: Österreich bestand technischen Probelauf der EU

Österreich hat den technischen Probelauf für den Grünen Pass auf EU-Ebene erfolgreich bestanden.

Sofern die nationale Rechtslage das zulasse, könnte Österreich ab 1. Juni - zumindest was die Anbindung an die zentrale Infrastruktur betrifft - loslegen, hieß es am Donnerstag seitens der zuständigen Stellen.

Österreich will Grünen Pass mit Juni einführen

In Österreich will man bis Anfang Juni die rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen. Auf EU-Ebene befinden sich unterdessen die Verhandlungen zum Grünen Zertifikat auf den letzten Metern.

Die Testphase, an der auch zahlreiche andere EU-Staaten teilnehmen, dauert noch den morgigen Freitag an. Dabei werden "nur künstliche Dummy-Daten verwendet", versicherte das Gesundheitsministerium in Wien Ende April nach Bekanntwerden der Teilnahme Österreichs. Ziel sei, die "Überprüfung von in anderen Mitgliedsstaaten ausgestellten Nachweisen durch die eigenen Lösungen zu simulieren, beziehungsweise die Funktionalität der entwickelten Lösungen" inklusive des Gateways zu testen.