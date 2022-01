Grüner Pass: Niederösterreich will Nachschärfungen

Eine Forderung nach Nachschärfungen bei der verkürzten Gültigkeit des Grünen Passes kommt von Niederösterreichs LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ).

In einem Brief an Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) fordern die beiden "rasche Klärung" für Personen, die vor der "120-Tage-Sperrfrist" einen Booster erhalten haben, und für Unter-18-Jährige. "Betroffene dürfen nicht durch bürokratische Hindernisse benachteiligt werden", hieß es.