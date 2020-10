Grüner Parteirat gibt Hebein Go für Verhandlungen in Wien

Am Donnerstag hat Birgit Hebein das Go für Koalitions-Verhandlungen in Wien gegeben.

Der Parteirat der Wiener Grünen hat am Donnerstagnachmittag Parteichefin und Vizebürgermeisterin Birgit Hebein den Sanktus für Sondierungsgespräche und etwaige darauffolgende Koalitionsverhandlungen mit der SPÖ gegeben. Der formale Beschluss wurde im zweitgrößten Gremium der Rathaus-Ökos einstimmig gefällt, teilte die Partei der APA mit.

Die Sondierungsgespräche der SPÖ mit Grünen, ÖVP und NEOS finden kommende Woche statt. Danach will Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) entscheiden, mit welcher der drei Parteien er in konkrete Regierungsverhandlungen eintreten will.