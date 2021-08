Grüne OÖ: Spitzenkandidat erkennt Rückenwind aus Wien

Die Grünen möchten bei der Landtagswahl in Oberösterreich im September einen Schlussstrich unter Schwarz-Blau ziehen.

Obwohl sie 2015 erstmals den Sprung über die Zehn-Prozent-Marke schafften, galten sie doch als die Verlierer der Wahl. Denn nach zwölf Jahren Koalition mit der ÖVP entschieden sich die Schwarzen für ein Zusammengehen mit den Blauen. Spitzenkandidat Landesrat Stefan Kaineder will heuer mit dem Thema Klimawende auch wieder die Wende in der Landesregierung schaffen.

Grüne in Oberösterreich: Kaineder ortet Rückenwind

Ob der von Kaineder empfundene Rückenwind durch die Regierungsbeteiligung im Bund die Grünen in Oberösterreich von den 10,3 Prozent weiter nach oben tragen wird, bleibt abzuwarten. Bis zu 15 Prozent könnten nach Ansicht der Meinungsforscher drinnen sein. Ein zweiter Sitz in der Proporzregierung dürfte dennoch unwahrscheinlich sein.

Generationenwechsel bei Grünen

Mit seinen 36 Jahren steht der Spitzenkandidat jedenfalls stellvertretend für einen Generationenwechsel in seiner Partei. So tritt der langjährige Klubobmann Gottfried Hirz nicht mehr an, seit Mai führt der 41-jährige Severin Mayr den Landtagsklub.