Grüne Bundesrätin Dziedzic will in Nationalrat

Die Grüne Bundesrätin Ewa Dziedzic wird nicht Nachfolgerin Birgit Hebeins als Wiener Gemeinderätin, sondern will in den Nationalrat. Sie verzichtet auf das ihr nach der Liste zustehende Mandat im Wiener Stadtparlament und kandidiert stattdessen bei der Kür der Wiener Liste für die NR-Wahl.

Sie wolle sich in der Bundespolitik engagieren und einbringen in den Aufbau eines neuen starken Nationalratsklubs der Grünen, zeigte sich Dziedzic überzeugt vom Wahlerfolg ihrer Partei.

Mehrere Bewerber für Wiener Landesliste

Wer auf aussichtsreiche Plätze kommt, wird in der Landesversammlung am Samstag nach dem neuen "Single-Transferable-Vote"-System entschieden. 2013, als die Grünen in Wien 16,4 Prozent und bundesweit 12,4 Prozent machten, kamen fünf Grüne über die Wiener Landesliste zum Zug.