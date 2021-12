Großteil will Zubetonieren von Grünflächen verteuern

Eine deutliche Mehrheit (84 Prozent) der Bevölkerung wären dafür, dass das Zubetonieren von Grünflächen teurer gestaltet wird. Das hat der VCÖ mit einer Umfrage des Institut Market herausgefunden.

Kostenspieligeres Zubetonieren durch Abgabe?

"In der Vergangenheit wurden durch Zersiedelung und Straßenausbau große Flächen zubetoniert und produktive Böden zerstört", mahnten Weinberger und Schwendinger. Seit 1990 habe der Flächenverbrauch des Verkehrs um 460 Quadratkilometer zugenommen. 96 Prozent der Flächen nimmt der Kfz-Verkehr für Straßen und Parkplätze in Anspruch. In Zukunft müsse man Infrastruktur- und Wohnbaupolitik mit den Klimazielen in Einklang bringen.