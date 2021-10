Bodenverbrauch: Wien zu 79 Prozent verbaut

Ein WWF-Report zeigt "enormen Flächenfraß" in den Bundesländern und fordert daher ein umfassendes Maßnahmenpaket. Die kleinsten Bundesländer Wien und Vorarlberg am meisten für Landwirtschaft und Siedlungszwecke nutzbare Flächen verbaut.

Angesichts des Bodenschutzgipfels von Bund, Ländern und Gemeinden am 20. Oktober hat die Naturschutzorganisation WWF Österreich in einer neuerlichen Analyse auf den besonders hohen Bodenverbrauch der Bundesländer hingewiesen. "Mit einem Bodenverbrauch von durchschnittlich 11,5 Hektar pro Tag verbaut Österreich mehr als das Vierfache des Nachhaltigkeitsziels des Bundes", kritisierte WWF-Bodenschutzsprecherin Maria Schachinger in einer Aussendung.