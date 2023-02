Großer Faschingsumzug 2023 in Wien-Simmering geplant

Am Samstag, dem 8. Februar 2023, lädt der Landesverband für Wien und Burgenland im Bund österreichischer Faschingsgilden zum Großen Wiener Faschingsumzug 2023 in Wien-Simmering ein.

Start der "närrischen" Parade ist um 14.00 Uhr im Bereich Simmeringer Hauptstraße 171-191 in Wien-Simmering. An der kunterbunten Prozession nehmen rund 250 kostümierte Akteurinnen und Akteure auf Festfahrzeugen und zu Fuß teil. Heitere Abordnungen der Wiener Faschingsgilden und anderer Freundinnen und Freunde des Faschingsbrauchtums sind in der Simmeringer Hauptstraße unterwegs. Gegen 15.30 Uhr erreicht die Gesellschaft den Enkplatz, wo ein Zelt steht und die besten Gruppen ausgezeichnet werden. Zwischen 16.00 und 18.00 Uhr konzertiert dort der Musiker Tony Wegas. Die Verbandsleute führen die traditionsreiche Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Bezirk durch. Der Eintritt ist kostenlos.