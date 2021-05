Großer Andrang bei Impf-Terminen in NÖ: Schon 318.000 Anmeldungen

In Niederösterreich ist die Terminbuchung zur Corona-Impfung für alle Personen ab 16 Jahren möglich. Seit Beginn der Freischaltungen in der Vorwoche haben sich 318.000 Personen angemeldet.

In Niederösterreich haben sich seit Montag der Vorwoche 318.000 Menschen zur Corona-Impfung angemeldet. Die Termine finden im Mai und Juni statt. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) ortete in einer Pressekonferenz am Dienstag eine "sehr hohe Impfbereitschaft".

Impf-Termine in Niederösterreich für alle Altersgruppen

Hoffnung auf Impfung von Kindern ab 12 Jahren in Sommerferien

Die Landeshauptfrau betonte, dass auch junge Menschen ab zwölf Jahren in Niederösterreich immunisiert werden sollen, sobald das in Österreich rechtlich freigegeben und Impfstoff da ist. Für diese Altersgruppe würde sich Mikl-Leitner Termine in den Sommerferien wünschen. Als künftige Herausforderungen bezeichnete Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ), "dass wir in Folge auch noch jene erreichen, die jetzt noch ein bisschen skeptisch sind und dass wir dann auch Eltern überzeugen, ihre Kinder impfen zu lassen". Um etwa Migranten zu erreichen, wird vor allem auf betriebliche Impfungen gesetzt.