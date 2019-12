Große Unterschiede bei Christbaum-Preisen in Wien

Rund 400.000 Christbäume werden rund um Weihnachten in Wien gekauft. Je nach Verkaufsstelle zahlt man für Nordmanntanne & Co. unterschiedliche Preise.

Bis Weihnachten bieten insgesamt 294 Verkaufsstände in Wien wieder Christbäume in allen Größen an. Am beliebtesten bei den Wienern ist und bleibt die Nordmanntanne, die derzeit fast an jeder Ecke zu ergattern ist.