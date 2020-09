Große Umfrage sieht SPÖ bei Wien-Wahl 2020 auf über 40 Prozent

Eine neue Großumfrage sieht die SPÖ bei der Wien-Wahl 2020 mit 41 Prozent über dem Wahlergebnis von 2015, als die Sozialdemokratien knapp 40 Prozent erreichten.

Weitere Ergebnisse der Wien-Wahl-Umfrage

Platz drei ginge an die Grünen, die bei 15 Prozent liegen und damit auch zu den Wahlsiegern gehören würden. Einen Absturz von über 30 Prozent in die Einstelligkeit prophezeit die Umfrage den Freiheitlichen, für die neun Prozent erhoben wurden. Ihr ehemaliger Parteichef Heinz-Christian Strache mit der Liste HC würde mit fünf Prozent knapp den Einzug in den Landtag schaffen, wobei er aber unter den Unentschlossenen bloß ein Potenzial von zwei Prozent hat. Dazwischen liegen noch die NEOS mit sieben Prozent, womit sie sich in etwa am Niveau von 2015 befinden.