Große Lebensmittelketten starten Corona-Impfungen Mitte Mai

Die großen Lebensmittelketten in Österreich wollen Mitte Mai mit den Corona-Impfungen ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beginnen. Lidl und Rewe (Billa, Penny, Bipa, Adeg und Sutterlüty) wollen dabei zusammenarbeiten.

Geimpft wird voraussichtlich ab 19. Mai an Firmenstandorten in Wien, Wiener Neudorf, in Privatkliniken in Salzburg, Graz und Wien sowie in öffentlichen Impfstraßen. Spar startet mit der Corona-Impfung seiner Beschäftigten am 17. Mai.