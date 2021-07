Große Impfaktion in Wien: Alle Impfstoffe, keine Anmeldung

Die Stadt Wien bietet kommende Woche die nächste Impfaktion an. Ohne Anmeldung kann man sich im Austria Center Vienna Impfen lassen, der Impfstoff kann ausgesucht werden.

Keine Anmeldung zur Impfung nötig

Alle Impfstoffe frei wählbar

Impfboxen in der ganzen Stadt

Neben den Aktionen im Wiener Austria Center werden weiterhin Impfungen nach Terminvereinbarungen im ACV wie auch in den Impfstraßen der Stadt Wien und der ÖGK durchgeführt. Zudem sind neben der Impfbox am Rathausplatz mit kommender Woche acht weitere Impfboxen verteilt über das Stadtgebiet in Betrieb. An den Wochenenden wird zudem in jeweils einer Box auf der Donauinsel und beim Stadionbad sowie auf der Alten Donau mit dem Impfboot geimpft.