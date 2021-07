Weitere Impfboxen ohne Anmeldung in Wien ab Montag

Ab Montag, dem 2. August 2021, kann man sich an acht weiteren Standorten verteilt über ganz Wien ohne vorherige Anmeldung impfen lassen.

In den acht neuen Impfcontainer sind dann Impfungen mit den Vakzinen von Johnson & Johnson für Personen über 18 Jahren und von Biontech/Pfizer für Personen zwischen 12 und 18 Jahren möglich. Damit wird das Angebot an niederschwelligen Impfungen ohne vorherige Anmeldung deutlich ausgeweitet und ist nun an insgesamt 11 Standorten plus den Impfwochen im Austria Center Vienna möglich.