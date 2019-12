Große Fortschritte beim Umbau der Millennium City in Wien

Im Sommer startete der große Umbau der Millennium City. Seitdem hat sich viel getan. So ging mit der Eröffnung von „Friendly Fire“ Anfang November die mit 360m² größte E-Sports-Arena Österreichs online.

Die 56.000m² große Millennium City mit ihren 130 Shops und Gastronomie-Angeboten stellt sich neu auf. Auch das Design des größten Shopping- und Entertainmentcenters an der Waterfront wird einer Frischzellenkur unterzogen.

Status Quo beim Umbau der Millennium City

Zurzeit werden die Ausgänge modernisiert und die Innenfassade neu gestaltet. Im nächsten Jahr folgen die CINEPLEXX Kinowelt, der Trampolinpark FLIP LAB, mehr Gastronomie im ersten Stock und viele neue Shops wie z.B. Drogeriemarkt Müller oder das Sportschuhfachgeschäft Snipes. Damit wird die Millennium City zum Hotspot für Singles, Paare und Familien schlechthin. Das gilt natürlich auch für die Adventszeit. Noch bis zum 6. Jänner begeistert ein Weihnachtsdorf Groß und Klein.

„Friendly Fire“ und vieles mehr

Der Schwerpunkt des Umbaus der Millennium City liegt auf den Bereichen Entertainment und Gastronomie. Bestes Beispiel ist „Friendly Fire“, die mit 360m² größte E-Sports-Arena Österreichs. Ab sofort können bis zu 140 Fans von Fortnite, League of Legends, PUBG u.v.a. gleichzeitig in den Genuss der neuesten Gaming-Hardware. Die Arena verfügt über dutzende High-End-Gaming-PCs, die flüssige Spielerlebnisse in 4k ermöglichen. Zur Wahl stehen mehr als 30 Games für jede Altersgruppe. Und wer vom „Zocken“ genug hat, kann sich in der ChillZone bei kühlen Drinks mit anderen Gleichgesinnten zur Strategiebesprechung zurückziehen.

Das Friendly Fire ist aber nur ein Vorgeschmack auf die vielen geplanten Neuerungen von Österreichs modernstem Shopping- und Entertainmentcenter. Centermanager Hermann Jahn: „Es wird der größte Umbau in der Geschichte unseres Hauses. In der Zukunft wird die Millennium City viel mehr als ein klassischer Shoppingtempel sein. Der Entertainmentbereich und das Angebot als Nahversorger werden stark ausgebaut. So werden wir zu einem Wohnzimmer für die ganze Familie, wo an man sich mit Freunden zum Shoppen oder Essen verabredet, gemeinsam einen Kinofilm genießt, die neuesten Games testen kann und vieles mehr.“

Neuer moderner "Look" fürs Shopping Center

Auch die Innenarchitektur der Millennium City wird komplett renoviert. So werden die Ausgänge modernisiert und die Innenfassade, eine spektakuläre Konstruktion aus Glas und Aluminium, gebaut. Für das Design zeichnen Heinz Glatzl und sein Team der M&G Innenarchitektur und Bauplanungs GmbH verantwortlich.

„Ziel war es, der Millennium City zeitgemäße Eingänge aus dem öffentlichen Raum zu geben. Im Inneren wird das Gebäude zu einem modernen Familien-Entertainmentcenter umgebaut. Die Mittelhalle wird aufgebrochen und zur Mall hin geöffnet. Das erleichtert den Besuchern den Überblick und steigert das Erlebnis und die Sichtbarkeit der einzelnen Bereiche. Weiters sorgt der größte LED-Bildschirm Österreichs für multimediale Interaktion“, erklärt Glatzl.

Alles „Laser“ in der neuen CINEPLEXX Kinowelt

Parallel dazu erfolgt der Komplettumbau zur neuen CINEPLEXX Kinowelt. Ab dem Frühjahr 2020 sollen hier aktuellste Blockbuster dank der neuesten Bild- und Tontechnik in 13 Sälen auf Hollywood-Niveau das Publikum zum Staunen bringen. Möglich macht das eine neue Lasertechnologie, die ein noch nie dagewesenes Filmerlebnis mit gestochen scharfen Bildern in 2D, 3D und 4K Technologie bietet.

Dazu kommt der mit 624 Sitzplätzen auf 256m2 größte Kinosaal Österreichs, um bei Premieren ebenfalls Maßstäbe in Österreich zu setzen. Wer die neuen Bilderwelten mit eigenen Augen sehen möchte, kann dies schon jetzt tun, denn viele Säle wurden bereits auf die neue Lasertechnologie umgerüstet. So geht zB. am 18.Dezember die Premiere des neuen Star-Wars-Films im größten Kinosaal Österreich über die Bühne. Fans sollten sich gleich Tickets dafür sichern!

Jump around: Neuer Trampolinpark Flip Lab

Federleichten Spaß auf ca. 2000m² verspricht auch der neue Trampolinpark, das FLIP LAB. Das Angebot reicht von Fun-Trampolinen bis hin zu High-Performance-Parcours. Jahn: „Egal ob 4-jähriger Nachwuchs-Jumper, Salto-Jungfrau, geübter Freerunner, Dodgeballer oder Wakeboarder – hier wird jeder Ausflug zum schweißtreibenden Erlebnis!“ Die Eröffnung erfolgt vorrausichtlich im März 2020.

Kulinarisches Feuerwerk, Mode und Nahversorgung

Hunger? Kein Problem. Foodies können im Obergeschoß der Millennium City auf kulinarische Entdeckungsreise gehen, denn schon bald wird hier auf vier neuen Flächen groß aufgekocht. Neu ist z.B. das „Wok on Fire“, das kulinarisch nach China, Malaysien, Indien und Japan einlädt, oder die Lounge Couchpotato mit ihren raffinierten Cocktails.



Auch den Fashionistas und Shopping-Enthusiasten wird mehr geboten. Neben einem brandneuen Sportschuhfachgeschäft Snipes (Eröffnung: 12. Dezember) kommt mit dem Müller Drogeriemarkt ein Big Player in Sachen Nahversorgung in die Millennium City. Bei Müller findet man 180.000 Artikel, darunter viele Eigenmarken mit rund 4.000 Artikeln. Anders ausgedrückt: Hier gibt es wirklich alles für den täglichen Bedarf, angefangen von Spielwaren, über Schulsachen und Babywaren bis hin zu Beautyprodukten.

Weihnachtsdorf in der Millennium City