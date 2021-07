Großbritannien möchte Corona-Impf-Belege für Nachtclubs

Die Regierung in Großbritannien möchte in England beginnend mit dem Herbst verpflichtende Corona-Impfbelege für Nachtclubs sowie andere Großveranstaltungen einfordern.

"Manche der größten Vergnügen und Möglichkeiten des Lebens werden zunehmend von Impfungen abhängig sein", sagte Premierminister Boris Johnson am Montag in London. Bis Ende September hätten alle Erwachsenen in Großbritannien die Möglichkeit, sich vollständig gegen Corona impfen zu lassen.