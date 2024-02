Am 14. Februar ist Liebe im Umlauf: Im Blumenrad im Prater findet Wiens größtes Speed Dating Ereignis statt.

Ein unvergessliches Valentinstagserlebnis erwartet Singles in Wien: Am 14. Februar 2024 lädt der Wiener

Prater zu einer außergewöhnlichen Begegnung ein. In einer Kooperation vereinen die Wiener Prater Koidls und die Speed-Dating Agentur DateYork das Beste aus zwei Welten – den Valentinstag und den Tag des Riesenrads.