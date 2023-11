Große Auswahl beim Edelstoff X-Mas-Markt in Wien am 2. und 3. Dezember

Beim Edelstoff-Weihnachtsmarkt am 2. + 3. Dezember kann man in der MARX HALLE bei großer Auswahl tolle Geschenke für Weihnachten besorgen.

Sortimentswechsel beim Edelstoff X-Mas-Markt in Wien

Deko-Tanten und -Onkel zieht es zur Porzellankunst von ifka.pivka: Alle Teller, Schüsseln und keramischen Ohrringe sind Festtagstafel-würdig. Die Herzen von Accessoires-Fans höher schlagen lassen auch die nachhaltigen veganen Kerzen ausdeutschem Rapswachs von KARA & LIAN. Architektonisch-inspirierte Holzschalen für den Weihnachtstisch von BUG IN MY HOME. Und geschenktaugliche Kunstdrucke sowie (Weihnachts-)Karten von Marion Kamper Illustration & Art Prints. Die Grafik-Designerin zeichnet in ihrer Wiener Werkstatt von Hand – in limitierter Auflage inklusive Signatur.