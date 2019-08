Größter H&M-Flagship-Store auf der Wiener Mariahilfer Straße wurde eröffnet

Am Donnerstag, den 29. August, wurde der größte H&M-Flagship-Store auf der Mariahilfer Straße 47 eröffnet. Fashion-Lovers bildeten schon Stunden vor der Eröffnung eine Schlange vor dem neuen Flagship Store, um sich das besondere Store Konzept anzusehen.

Mit Spannung und Vorfreude wurde das Opening des grössten H&M Flagship Stores in Wien erwartet. Neben DJ Sounds by Dapayk & Padberg sowie einem DJ Line-Up, besonderen Opening Goodies, Photoactions und einer Live Performance von Singer/Songwriter AVEC, erwarten Fashion-Lovers am Donnerstag noch bis 21:00 Uhr einige Überraschungen innerhalb der gesamten Einkaufsfläche.