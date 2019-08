Größter H&M Flagship Store Österreichs eröffnet in Wien

Am 29. August eröffnet in Wien der größte H&M Flagship Store Österreichs. Auf 3.120 Quadratmetern und vier Stockwerken werden die neuesten Fashion-Trends angeboten.

Auf der Mariahilfer Straße 47 in Wien eröffnet am 29. August H&M's größter Flagship Store Österreichs. Modeliebhaber können auf 3.120 Quadratmetern und vier Stockwerken Kleidung, Heimtextilien und Pflegeprodukte erwerben. Im neuen Store werden unter anderem eine umfangreiche Auswahl an H&M Home Produkten und ein "H&M Take Care" Bereich sein.