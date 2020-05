Größte Fotovoltaikanlage in Wien-Favoriten nahm Betrieb auf

Am Montag hat Wiens größte Fotovoltaikanlage ihren Betrieb aufgenommen. Bürger können sich über ein Gutscheinmodell beteiligen.

Auf dem Wasserbehälter in Unterlaa im Wiener Bezirk Favoriten hat am Montag die laut Angaben der Wien Energie größte Fotovoltaikanlage Wiens ihren Betrieb aufgenommen. Auf 28.000 Quadratmetern Gesamtfläche - umgerechnet vier Fußballfelder - entstand ein Solarkraftwerk mit 6.500 Modulen und knapp zwei Megawatt Leistung, wie es in einer Aussendung hieß.