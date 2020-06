Grillnation: So oft grillen die Österreicher

Österreich ist eine Grillnation: 85 Prozent der Bevölkerung grillen laut Mautner Grillreport in den Monaten Mai bis September mindestens einmal pro Monat.

Fast drei Viertel der Österreicher sind sogar Vielgriller und grillen in der warmen Jahreszeit ein- bis zweimal pro Woche. Im Durchschnitt wird in den österreichischen Haushalten in den warmen Monaten viermal pro Monat gegrillt.