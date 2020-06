Nach ausgiebigem Regen: Grillen in Wien wieder erlaubt

Wegen Trockenheit und Waldbrandgefahr wurde in Wien ein Grillverbot auf den öffentlichen Grillplätzen verhängt. Nach den ausgiebigen Regenfällen der letzten Tage und Wochen ist dieses ab sofort wieder aufgehoben - unter Berücksichtigung der Corona-Abstandsregeln ist das Grillen auf Wiens öffentlichen Grillplätze somit wieder erlaubt.

In einer Aussendung am Mittwoch lobt die Stadt Wien das vorbildliche und disziplinierte Verhalten der Bevölkerung. Bei den Kontrollen an den Grillplätzen gab es während des Grillverbots kaum Probleme.