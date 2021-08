Griechenland: Ungeimpfte müssen Tests künftig zahlen

Zehn Euro kostet ein Schnelltest in Griechenland - den Betrag müssen Ungeimpfte, die sich testen lassen wollen, künftig aus der eigenen Tasche bezahlen. Falls man Symptome zeigt, ist man jedoch davon ausgenommen.

In Griechenland müssen ungeimpfte Bürger ihre Corona-Tests vom 13. September an selbst zahlen. Ausgenommen sind nur Schüler sowie Genesene, Geimpfte und Menschen, die Symptome zeigen, kündigte der griechische Gesundheitsminister Vassilis Kikilias am Dienstag in Athen an. Zudem können Arbeitgeber Auskunft von den Beschäftigten darüber erhalten, ob sie geimpft sind oder nicht, und andernfalls zwei Tests pro Woche verlangen. Ein Schnelltest kostet in Griechenland zehn Euro.