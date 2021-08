Griechenland: Ministerpräsident schließt weiteren Corona-Lockdown aus

Griechenlands Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hat angekündigt, dass es zu keinem weiteren Corona-Lockdown kommen wird.

"Die Geimpften werden nicht für wenige Ungeimpfte bezahlen", sagte er am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Athen.

Politiker ging auf Frage zu Corona-Zahlen ein

Corona-Impfpflicht eingeführt

In Griechenland steigen die Corona-Neuinfektionen seit Wochen an. Betroffen sind vor allem Orte, wo das Nachtleben brummt, darunter Teile von Athen und auch manche griechische Urlaubsinseln. Auf der Insel Zakynthos und in der Stadt Chania auf Kreta gilt deshalb derzeit ein nächtliches Ausgangsverbot. Am Mittwoch hatte die griechische Gesundheitsbehörde für die rund elf Millionen Einwohner des Landes 3.605 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gezählt.